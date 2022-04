Gerolstein

versuchter Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäft

Wie der Polizeiwache Gerolstein erst am 06.04.2022 mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 10.03.2022 ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Fachgeschäft für Elektronik-Artikel (Mobiltelefone) in der Hauptstraße in Gerolstein.