Versuchter Einbruchsdiebstahl im Gemeindehaus in Tellig

Während der Telliger Kirmes, welche am gleichen Wochenende, unmittelbar hinter dem Gemeindehaus stattfand, versuchten bislang unbekannte Täter in den Garderobenraum des Dorfgemeindehauses gewaltsam einzudringen. Durch Aufhebeln der Tür mit einem spitzen Gegenstand verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum verschlossenen Garderobenraum, in welchem sich die Preise für die am Abend geplante Tombola befanden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet, der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf einen mittleren 3-stelligen Bereich.



Da die Kirmes in Tellig zum Tatzeitpunkt gut besucht war, bittet die Polizeiinspektion in Zell um Zeugenhinweise: Wurden zur Tatzeit oder unmittelbar davor oder danach verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Bei sachdienlichen Hinweisen bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542/98670.



