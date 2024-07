Versuchter Einbruchsdiebstahl

Gerolstein, Kasselburger Weg In der Zeit vom 11.07.2024, 18:15 Uhr bis 12.07.2024, 08:45 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht, die Eingangstür eines Optikerladens im Kasselburger Weg aufzuhebeln.

Die Hebelversuche scheiterten jedoch an der verstärkten Verriegelung der Eingangstür, so dass es beim Versuch des Einbruchsdiebstahls blieb.



Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592-96260 oder der Polizeiwache Gerolstein unter der Tel.: 06591-95260.



