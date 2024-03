Versuchter Einbruchsdiebstahl

Der Polizeiinspektion Daun wurde am Freitag, den 08.03.2024 mitgeteilt, dass es im Bereich der Straße „Auf der Struth“ in Kelberg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gekommen sei.





Demnach wurde, vermutlich in Nacht vom 07.03.2024 auf den 08.03.2024, ein metallener Schutzzaun, welcher eine dortige Firma umgibt, durch unbekannte Täter beschädigt.



Durch das nunmehr entstandene Loch versuchten die unbekannten Täter, sich möglicherweise Zutritt zum Firmengelände zu veschaffen.



Im weiteren Verlauf dürften die Täter jedoch bei der Tatausführung gestört worden sein, sodass diese unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben abließen.



Die Polizeiinspektion Daun sucht entsprechend nach Zeugen, welche mögliche Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich gesehen haben könnten.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christoph Zimmer, PK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell