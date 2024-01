versuchter Einbruchsdiebstahl

Am 13.14.01.2024 zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Zur Ley“ in Steineberg und versuchten hier durch Manipulation der Hauseingangstüre in das Anwesen einzudringen.

Steineberg (ots).



Am 13. / 14.01.2024 zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Zur Ley“ in Steineberg und versuchten hier durch Manipulation der Hauseingangstüre in das Anwesen einzudringen.



Aufgrund der guten Sicherung des Anwesens ließen die Täter letztlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell