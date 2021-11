versuchter Einbruchsdiebstahl

Bislang unbekannte Täter gelangten am 27.11.2021 zwischen 01:35 Uhr bis 02:00 Uhr vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter auf das Dach der ED-Tankstelle in Daun in der Mehrener Straße.





Auf dem Dach schnitten sie mit einem Messer zunächst die Dachfolie in einer Größe von ca. 70x80 cm auf, entfernten die darunter befindliche Dämmung und schnitten dann mittels Werkzeug das darunter befindliche Trapezblech in einer Länge von ca. 30 cm auf.



In das Gebäude konnten die Täter nicht gelangen. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.



Zuvor versuchten die Täter eine an der Gebäuderückseite angebrachte Wannenleuchte zu zerstören.



Dabei konnten zwei Täter videografiert werden.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



