Versuchter Einbruch in Sportlerheim

In der Zeit vom 17.03./21:30 Uhr bis 21.03./16:30 Uhr wurde von einem oder mehreren unbekannten Täter/n versucht, in das Sportlerheim neben dem alten Tennisplatz in Mülheim einzubrechen. Hierbei wurde die Eingangstür leicht beschädigt.

Hinweise bezgl. verdächtiger Wahrnehmungen bitte an die Polizei Bernkastel-Kues, Tel. 06531-95270



