Versuchter Einbruch in Malerfachbetrieb

Pronsfeld (ots).



Am vergangen Wochenende, 12. – 14.07.2024, kam es in Pronsfeld, bei einem dort ansässigen Malerfachbetrieb, zu einem versuchten Einbruch.



Die Täter versuchten auf der Giebelseite des Hauptgebäudes durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude zu gelangen. Nach mehreren erfolgslosen Versuchen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab.



Die Polizei bittet um Unterstützung der Bevölkerung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm unter der Tel.: 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551-9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell