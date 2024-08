Versuchter Einbruch in Kamp-Hütte

Anzeige



Die Hütte liegt abgelegen in einem Waldstück der Gemarkung Altrich-Haardt, an der L52, zwischen Altrich und Klausen.

Bei dem Versuch wurde die Eingangstür und das Mauerwerk beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 EUR.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Karsten Kiefer, PK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



