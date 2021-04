Traben-Trarbach

Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Im Zeitraum Sonntag, 18.04.21, ca. 14:00 Uhr – Montag 19.04.21, ca. 11.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in Traben-Trarbach, Am Bahnhof in die Räumlichkeiten des dortigen Fitnessstudios einzubrechen.