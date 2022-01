Prüm

Versuchter Einbruch in Firmengebäude in 54595 Prüm-Dausfeld, Dausfelder Höhe

In der Zeit von Freitag, den 21.01.2022, ca. 17:00 Uhr, bis Montag, den 24.01.2022, gegen 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße „Dausfelder Höhe“ in Prüm-Dausfeld in eine Glaserei einzubrechen.