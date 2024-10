Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Freitag, 27. September, 8:20 Uhr, und Samstag, 28. September, 8:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter erfolglos ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Kornmarktstraße in Preist aufzuhebeln.

Mehrere Zeugen gaben an, zwei fremde Männer im Ort gesehen zu haben. Ob die Männer möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Beschreibung: Beide Männer seien etwa 20 bis 25 Jahre alt und sehr schlank, einer circa 1,70 m, der andere circa 1,80 m groß. Einer der Männer habe einen leicht dunklen Hautton und schwarze Haaren, einer einen auffallend langen Hals mit kleinem Kopf. Eine Person führte einen schwarzen Umhängerucksack mit sich und trug eine curryfarbene Hose, die andere trug vermutlich einen Kapuzenpullover.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561 9685-0 zu melden.



