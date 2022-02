Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, dem 20.02.2022 und Dienstag, dem 22.02.2022, kam es in Zeltingen-Rachtig, St. Florentiner Straße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Unbekannte Täter hatten augenscheinlich erfolglos versucht, durch Aufhebeln einer Hintereingangstür (Gartenseite) in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Die Polizei konnte entsprechende Hebelspuren feststellen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531-95270) in Verbindung zu setzten.



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

06531-95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



