Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 03:01 Uhr

Hetzerath

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Sonntag, 25.10.2020 – 16:00 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020 – 13.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hetzerath – Auf Fallert, einzubrechen.