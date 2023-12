Sassen

versuchter Einbruch

Am 04.12.2023 gegen 16:39 Uhr bemerkten die Besitzer, dass im Zeitraum 03.12.2023 bis 04.12.2023 bisher unbekannte Täter versucht hatten, durch Aufhebeln der Hauseingangstüre in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße „Rittberg“ in Sassen einzudringen.