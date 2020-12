Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 12:31 Uhr

Arzfeld

Versuchter Einbruch

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 21.10.2020, kam es in der Schlesierstraße in Arzfeld, zu einer Beschädigung an einer Kellerfensterscheibe eines Wohnhauses, wodurch die Bewohner geweckt wurden.