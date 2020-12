Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 17:31 Uhr

Die Täter wurden vermutlich bei der Tathandlung gestört und verließen den Tatort in unbekannter Richtung. Des Weiteren ließen die Täter ihr Fahrzeug, einen roten Van Marke Ford Galaxy mit britischen Kennzeichen sowie die bisher zum Abtransport bereitgestellten leeren Fässer am Fahrzeug zurück. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder sonst, auch im Vorfeld der Tat, verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen. Zudem bittet die Polizei darum, sollte eine größere Menge leerer Bierfässer aus unbekannter Quelle zum Kauf angeboten werden die nächstgelegene Polizeidienststelle zu informieren.



Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Polizeiinspektion Prüm Telefon: 06551-942-0 Sachbearbeiter: KOK Wiegand E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



