Prüm

Versuchter Diebstahl auf einer Baustelle – Täter gefasst

Am Freitag, dem 19.01.2024 gegen 19:30 Uhr erreicht hiesige Dienststelle die Mitteilung, dass sich eine unbekannte männliche Person Zugang zu einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Prüm (ehem.