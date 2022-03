Versuchter Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten

Am Dienstag, den 22.03.2022, kam es gegen 23:02 bzw. 23:10 Uhr in Meerfeld in der Meerbachstraße und in Manderscheid in der Grafenstraße zu versuchten Aufbrüchen von Zigarettenautomaten.



In beiden Fällen wurden zwei Täter, die mit einem silbernen PKW unterwegs waren, durch Anwohner bzw. Verkehrsteilnehmer gestört. Hinweise zu den Personen bzw. zum Fahrzeug bitte an die Polizei Wittlich unter der Rufnummer 06571/926-0 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de. Bei Feststellungen vergleichbarer Art an Zigarettenautomaten bittet die Polizei zudem darum, umgehend den Notruf zu wählen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Bezirksdienst



Telefon: 06571-926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell