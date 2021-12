Salmtal

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Salmtal Am Samstag, 25. Dezember 2021, gegen 18:10 Uhr, meldete eine Anruferin einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Moselstraße in Salmtal.