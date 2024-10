Niederprüm

Versuchte räuberische Erpressung in Niederprüm

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Samstag, 28. September, gegen 22 Uhr, wurde ein Mann auf dem Parkplatz an der B 410 zwischen Niederprüm und Watzerath (in Fahrtrichtung Watzerath) Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung.