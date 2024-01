Mosbruch

Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, das Landesjagdgesetz und das Landeswaldgesetz

Am 20.01.2024 gegen 19:39 Uhr begaben sich zwei 26- und 22-jährige junge Männer aus dem Bereich der VG Kelberg in ein Waldgebiet in der Gemarkung Mosbruch.