Gerolstein

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 06.04.2022 gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Gerolstein in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße einen Radfahrer, welcher zunächst durch geschicktes Befahren von Gehwegen versuchte, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen.