Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz

Im Rahmen von Kontrollen der Polizeiwache Gerolstein wurde am 10.03.2022 gegen 18:30 Uhr ein Personenkraftwagen kontrolliert.





Im Rahmen der Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurde der Beifahrer, ein 40-jähriger georgischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher keine gültige Aufenthaltsberechtigung in Deutschland hatte.



Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er an das Ausländeramt verwiesen.



