Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Beamte der Polizeiinspektion Daun führten im Verlauf des Nachmittags des 16.04.2022 mehrere Personenkontrollen durch.



Bei einer Personenkontrolle konnten die Beamten bei einem jungen Erwachsenen aus der VG Gerolstein starken Geruch nach Marihuana feststellen, weshalb der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Bei dessen Durchsuchung konnte in einer Tasche offensichtlich eine größere stabile Schachtel festgestellt werden, worauf dieser plötzlich die Flucht ergriff.

Durch die Beamten konnte die Person kurz darauf wieder angetroffen und weiter durchsucht werden. Die anfänglich festgestellte Schachtel führte die Person nun nicht mehr mit sich.



Bei einer weiteren Personenkontrolle konnten Beamte der Polizeiinspektion Daun feststellen, dass der der junge Erwachsene aus der VG Gerolstein einen Joint sowie Hanfsamen mit sich führte.



Gegen die festgestellten Personen wurden entsprechende Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 / 96260 erbeten.



