Versammlungslagen in der Stadt Daun

Auf dem Marktplatz in Daun sammelten sich in der Spitze nach polizeilichen Schätzungen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr mindestens 400 Menschen.

Hier hatte der Kreisbauernverband des Vulkaneifelkreises zu einer Versammlung geladen.

Thematisch ging es um die Themengebiete, welche aus den Medien bekannt sind.



Auf der Bühne sprachen neben Vertretern der Landwirte auch Herr MdL Jens Jensen, sowie Herr Innenminister Ebling.



Die Versammlungsteilnehmer waren mit etwa 120 Traktoren und 80 Personenkraftwagen angereist.

Durch die Polizeibeamt*innen wurden in enger Abstimmung mit dem Versammlungsleiter verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt.



Die An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer verlief ohne Zwischenfälle.



Parallel hierzu sammelten sich im Bereich des Forumsvorplatzes etwa 30 Menschen, um gegen die Pläne der Kreisverwaltung Vulkaneifel, eine Asylunterkunft in Gerolstein-Michelbach einzurichten, zu demonstrieren.



Hier fanden sich in der Spitze nach polizeilichen Schätzungen mindestens 30 Versammlungsteilnehmer ein.



Beide Versammlungslagen verliefen ohne nennenswerte Störungen und absolut auflagen- und absprachenkonform.



