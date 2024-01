Versammlung in der Stadt Gerolstein

Am Sonntag 28.01.2024 fanden sich nach polizeilichen Schätzungen etwa 1200 Menschen anlässlich einer angemeldeten Versammlung „gegen Rechts“ des Kreisverbands Vulkaneifel Bündnis 90/Die Grünen in Gerolstein ein.

Die Versammlung verlief nach einer Auftaktkundgebung am Brunnenplatz durch die Hauptstraße in Gerolstein, über die Mühlen- und Brunnenstraße zurück zum Brunnenplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.



Es kam zu keinerlei Störungen und die Versammlung verlief absolut auflagen- und absprachekonform.



