Vermisstensuche nach 13-Jähriger endet aufgrund von Zeugenhinweisen glücklich

Am 30.12.2023 gegen 16:46 Uhr wurde ein 13-Jährige aus der Ortslage von Gerolstein-Müllenborn als vermisst gemeldet.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa





Diese hatte nach Streitigkeiten das Anwesen in unbekannte Richtung verlassen.



Umgehend wurden durch die eingesetzten Polizeibeamt*innen sowohl Ermittlungs- als auch Suchmaßnahmen durchgeführt.



Gegen 17:15 Uhr meldete sich eine Zeugin aus dem Bereich der VG Gerolstein und teilte mit, dass sie ein leicht unterkühltes Mädchen im Bereich der Hillstraße in Müllenborn angetroffen habe.



Durch die umgehend eintreffenden Polizeibeamt*innen konnte diese als die Vermisste identifiziert und nach Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder nach Hause verbracht werden.



Ihr ging es körperlich gut.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell