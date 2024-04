Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde am Sonntag, dem 28.04.2024, gegen 15:00 Uhr eine 88-jährige Person gemeldet, welche aus einem Altenheim in Bernkastel-Kues abgängig ist.

Aufgrund der Demenz und der Orientierungslosigkeit der Person musste davon ausgegangen werden, dass sich diese in einer hilflosen Lage befindet. Nach wenigen Stunden konnte der Vermisste durch die Feuerwehr in einem unwegsamen Gelände unweit des Altenheims gefunden werden. Er war aufgrund eines Sturzes leicht verletzt und musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht worden. Ohne den Einsatz starker Kräfte der Feuerwehr wäre der Vermisste mutmaßlich nicht so schnell gefunden worden.



