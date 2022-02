Vermisstensuche, Aufgreifen der Person durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin

Daun-Steinborn. Kirchweiler (ots) – Am 05.02.2022 gegen 07:30 Uhr begab sich ein 90-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun vermutlich aufgrund einer dem hohen Alter geschuldeten Verwirrung aus seinem Anwesen, in welchem er mit seiner 87-jährigen Ehefrau wohnte.





Er entfernte sich zunächst fußläufig in unbekannte Richtung. Als seine Ehefrau das Verschwinden bemerkte, führte sie zunächst eigene Suchmaßnahmen im umliegenden Bereich des Hauses durch, welche ergebnislos verliefen.



Zwischenzeitlich meldete sich eine aufmerksame 58-jährige Verkehrsteilnehmerin, welche den Mann auf der Straße zwischen den Ortschaften Daun-Steinborn und Kirchweiler aufgriff und ihm anbot, aufgrund der Witterung in ihrem Fahrzeug Platz zu nehmen.



Gleichzeitig verständigte sie die Polizei, welche sich umgehend vor Ort begab.



Die Ehefrau des Verantwortlichen konnte sogleich telefonisch erreicht werden, welche ihrerseits zwischenzeitlich die Polizei verständigen wollte.



Der Ehemann konnte nach Hause zurückgeführt werden, er hatte glücklicherweise keinerlei Verletzungen oder Schaden erlitten.



Ein besonderer Dank gebührt der aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin, welche die Situation vor Ort erkannte, sich um den Mann kümmerte und umgehend die Polizeiinspektion Daun verständigte.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell