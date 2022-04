Vermisstensuche

Ammeldingen bei Neuerburg (ots) – In der Nacht zum 30.04.2022 kam es in Ammeldingen bei Neuerburg zu einer großangelegten Suchaktion.

Eine 63-jährige Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung wurde vermisst und es musste davon ausgegangen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Die Vermisste Person konnte gegen 05:30 Uhr stark unterkühlt in einem Straßengraben aufgefunden werden und kam zur Erstversorgung in ein Krankenhaus.



Neben der Polizeiinspektion Bitburg waren die Feuerwehren aus Ammeldingen, Emmelbaum, Heilbach, Plascheid, Karlshausen und Neuerburg, die Führungsstaffel, Wehrleitung und FEZ der VG Südeifel sowie der THW Ortsverband Bitburg mit Drohne, die Rettungshundestaffel Eifel-Mosel, der Rettungsdienst und ein Polizeihubschrauber aus Hessen im Einsatz.



