Vermisstensache schnell geklärt

Am 22.01.2024 gegen 15:00 Uhr entfernte sich ein 89-jähriger Mann aus einem Altenheim in Daun.

Umgehend wurden die Polizeibeamt*innen informiert.



Diese führten umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen durch, welche diesen gegen 19:00 Uhr an seiner ehemaligen Wohnanschrift in Densborn antreffen konnten.

Er wurde zurück in das Altenheim verbracht.



