Vermisstensache geklärt

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Er sollte am Nachmittag in Mechernich sein, kam dort aber nicht an.

Er wurde am Abend noch in Euskirchen gesehen, danach verlor sich die Spur.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 1.15 Uhr wurde der Polizeiwache Schleiden ein PKW im Straßengraben nahe Baasem gemeldet.

Es handelte sich hierbei um den Vermissten. Dieser war im Fahrzeug eingeschlossen. Durch die Polizeistreifen aus Schleiden und Prüm konnte die Person befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Er konnte im Anschluss nach Hause gebracht werden.

Er hatte sich aufgrund altersbedingter Einschränkungen verfahren und befand sich auf einer mehrstündigen Irrfahrt, welche glücklich endete.



