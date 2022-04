vermehrtes Aufkommen betrügerischer Whatsapp-Nachrichten

So erhalten diese Whatsapp-Nachrichten, in welchen die Täter sich als angebliches Kind der Geschädigten ausgeben und vortäuschen, dass sie ihr Handy verloren hätten und sich deshalb von einer anderen / unbekannten Nummer melden müssten.



Glücklicherweise erkannten die bisherigen Geschädigten regelmäßig den Betrugsversuch, so dass es zu keinem Schaden kam.



Die Polizei rät an dieser Stelle:



Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, gehen Sie nicht auf diese ein.

Nehmen Sie unter den Ihnen bekannten Nummern Kontakt zu Ihren Verwandten auf und melden Sie den Sachverhalt umgehend der Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell