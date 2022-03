Verlustanzeige endet in der JVA

Am Morgen des 21.03.2022 meldete ein 65-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Zell der Polizei Zell, dass ihm in der letzten Woche sein Portemonnaie mitsamt seiner Dokumente abhanden gekommen sei.

Er wolle seinen Personalausweis nun neu bei der Verbandsgemeindeverwaltung beantragen und benötige hierfür eine Verlustanzeige.

Bei der folgenden Überprüfung der verlorenen Dokumente in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab sich, dass der Verlierer dort selbst zur Festnahme ausgeschrieben war.



Der Mann wurde daraufhin auf dem Weg zur Verbandsgemeinde festgenommen. Nachdem er seinen Personalausweis noch neu beantragen durfte, wurde er in die JVA Wittlich verbracht.



