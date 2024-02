Verletzte Person und hoher Sachschaden durch Verkehrsunfallflucht

Der oder die Fahrer/in eines weißen PKWs beabsichtigte morgens am 06.02.2024 gegen 05:40 Uhr vom Parkplatz des Herstellers Dr. Oetker in Wittlich auf die Dr. Oetker-Straße aufzufahren. Beim Verlassen des Parkplatzes missachtete dieser die Vorfahrt des von links kommenden PKW Chrysler, der zu diesem Zeitpunkt die Dr. Oetker-Straße von der Belinger Straße kommend in Fahrtrichtung Europastraße befuhr.

Wittlich (ots).



Auf nasser Fahrbahn bremste der Chrysler ab und wich nach rechts aus, wodurch der Fahrer eine Kollision mit dem weißen PKW verhindern konnte. Nach dem Ausweichen prallte er jedoch mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Der PKW Chrysler wurde erheblich beschädigt.

Laut Zeugenaussagen habe der Fahrer des weißen PKWs den Unfallhergang bemerkt, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug solle es sich um ein Fahrzeug des Herstellers Peugeot oder Renault gehandelt haben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Da sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen nach Schichtende auf dem Parkplatz aufgehalten hatten, gibt es möglicherweise Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könnten. Die Personen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wittlich zu melden.



Zeugenhinweise zu Beobachtungen/Personen bitte an die Polizei Wittlich unter der Rufnummer 06571 /9260, oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de.



