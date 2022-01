Verletzte Person in Gerolstein-Zeugen gesucht.

Am Abend des 03.01.2022 kam es in Gerolstein zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei.

Der Anlass war, dass sich ein schwer verletzter Mann bei einer Anwohnerin einer Wohnanlage gemeldet hatte. Die Hintergründe zu den Verletzungen der Person sind bislang ungeklärt.



Gegen 21.00 Uhr hatte ein 49-Jähriger bei der Bewohnerin einer Gerolsteiner Wohnanlage geklingelt. Der Mann hatte stark blutende Kopfverletzungen und bat um Hilfe. Die Frau führte eine Erstversorgung durch und setzte einen Notruf ab. Die alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes übernahmen die Versorgung des Verletzten und brachten diesen in ein Krankenhaus. Der Mann selbst konnte gegenüber der Polizei keine Angaben mehr zu der Entstehung seiner erheblichen Blessuren machen. Nach aktuellem Ermittlungsstand erfolgten die Verletzungen der Person in Gerolstein auf dem Weg zwischen der Wohnanlage Am Rasbach und des Kyllradweges im Bereich der sogenannten Roten Brücke.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu dem beschriebenen Sachverhalt Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06591-95260 zu melden.



