Verkehrsverstoß durch Fehler beim Überholen

04.21, 18.00 h



Am Montagabend, um 18.00 h, fuhren zwei Pkw auf der L 27 von Pelm kommend in Richtung Kirchweiler. In Höhe des Weilerhofes wurden diese von einem Kleintransporter überholt, obwohl sich aus Richtung Kirchweiler Gegenverkehr, ein dunkler Pkw und ein weiteres Fahrzeug, näherte. Die überholten Fahrzeuge und der Gegenverkehr mussten ihre Fahrt verlangsamen, damit der Überholer gefahrlos vorbeifahren konnte.



Der Fahrer des dunklen Pkw wird gebeten sich als Zeuge bei der Polizei Daun, 06592/96260, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



