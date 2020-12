Am Freitag, den 04.12.2020, ereignete sich zwischen 12:55 und 13:15 Uhr, auf dem Parkplatz der Firma ALDI-Süd in Traben ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Beim Versuch in der vordersten Parkreihe vorwärts einzuparken, streifte der Unfallverursacher das Heck des geparkten schwarzen Pkw VW Golf. Es entstand ein erheblicher Fremdschaden. Trotzdem entfernte sich der Ver- ursacher ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer zum Verursacher oder dem Unfall allgemein Angaben machen kann, möchte sich bitte mit der Polizeiwache Traben-Trarbach unter der Telefonnummer 06541-6270 oder per Email an pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiwache Traben-Trarbach

Telefon: 06541-6270

Email: pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell