Verkehrsunfallmeldung

Am 12.02.2022 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz „Fürstenhof“ in Wittlich ein Verkehrsunfall zwischen zwei gleichzeitig ausparkenden Fahrzeugen.

Ein blauer Ford hat dabei einen grauen VW Golf 3 beim Rückwärtsfahren touchiert. Beide Fahrer begutachteten gemeinsam nach dem Zusammenstoß ihre beiden Autos, konnten aber keinen Schaden feststellen. Daraufhin entfernten sie sich in gegenseitigem Einvernehmen, aber ohne einen Austausch von Personalien durchzuführen, von der Unfallstelle. Dem Fahrer des grauen VW fiel einige Zeit später nun doch ein Schaden an seinem Wagen auf. Die Polizei in Wittlich bittet darum, dass sich die Fahrerin des blauen Ford bei der hiesigen Dienststelle meldet, damit ein Personalien-Austausch zur Schadensregulierung vorgenommen werden kann.



Weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden ebenfalls darum gebeten sich unter der u.a. Telefonnummer zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571 9260



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell