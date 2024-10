Verkehrsunfallfluchten in Wehlen

Im Zeitraum von Montag, 14.10.24 bis Donnerstag, 24.10.2024 fanden in der Langgasse in Bernkastel-Kues, OT Wehlen, Bauarbeiten statt, aufgrund derer die Anwohner ihre Fahrzeuge auf dem Vorhof der Wehlerner Kirche, Langgasse 2, abstellen mussten.

Im Rahmen des Rangierens beim Ein- bzw. Ausparken kam es zu Beschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen.

In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise zu einem oder beiden unfallflüchtigen Fahrzeuge geben kann, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



