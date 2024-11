Wittlich

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch dpa

Am 04.11.2024 stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren VW Polo gegen 14:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Sternbergstraße in Wittlich ab. Als sie gegen 16:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest.