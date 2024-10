Wittlich

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 08.10.2024 wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Globus Parkplatz in der Justus-von-Liebig- Straße in 54516 Wittlich ein parkender Pritschenwagen des Herstellers Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.