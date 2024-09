Wittlich

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Warenhauses Bungert in Wittlich.