Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Dienstag, 13.08.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 16:50 und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz „Karrstraße“ in Wittlich.