Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Anzeige





Der geschädigte Motorradfahrer befuhr den Beschleunigungsstreifen von der Niederweiser Straße in Irrel kommend auf die B 257 in Fahrtrichtung Bitburg. Dort wurde er von einem unbekannten weißen Transporter, welcher den durchgehenden Fahrstreifen befuhr, aufgrund zu geringen Seitenabstandes touchiert.



Der Fahrer des Transporters entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf „X“: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell