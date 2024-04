Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag 26.04.2024, gegen 17:25 Uhr befuhr ein bisher zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit einem Ford Fiesta die L 141 von Salmtal kommend in Richtung Wittlich.

Ausgangs des Kreisverkehres beim Gartenland Schmitt touchierte der Fahrzeugführer ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile sowie ein Kennzeichen aufgefunden werden, die zweifelsfreie Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen. Das Fahrzeug konnte abgestellt angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrzeugführer, geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.



