Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 25.11.2023, gegen 12:10 Uhr ereignete sich auf der L18 zwischen Watzerath und Brandscheid ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wobei die Außenspiegel der beiden unfallbeteiligten Pkws miteinander kollidierten.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Anschließend entfernte sich einer der Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Watzerath. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelfarbenen Pkw handelt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



