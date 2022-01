Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht.

Bereits am 07.01.2022 (Freitagabend), zwischen 17:00- 18:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz / Marktplatz der Leopoldstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Innerhalb des aufgezeigten Zeitraums wurde ein abgestellter Renault Megane an der Beifahrertür sowie am rechten Außenspiegel beschädigt. Der/die Unfallverursacher/-in verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Daun bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell