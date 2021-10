Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Samstag, 23.10.2021 kam es gegen 10:00 Uhr auf der B 49 zwischen Wittlich und Wittlich-Bombogen zu einem Verkehrsunfall.



Ein aus Richtung Bombogen in Richtung Wittlich fahrender PKW überholte im Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug, obwohl ein dunkler Audi entgegenkam. Der entgegenkommende Audi abbremste noch ab und versuchte auszuweichen. Trotzdem kam es zur leichten seitlichen Kollision beider Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles, insbesondere den Führer des überholten Fahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



